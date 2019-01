"Gelbwesten" stürzen Macron in Vertrauenskrise

Das Vertrauen der Franzosen in ihren Präsidenten Emmanuel Macron ist einer Umfrage zufolge im Sinkflug. Nur 23 Prozent der befragten Franzosen haben Vertrauen in den aktuellen Präsidenten, wie die am Freitag veröffentlichte Umfrage der Meinungsforschungsinstitute Cevipof und Opinionway ergab.

Macron, der in der " Gelbwesten"-Krise enorm unter Druck steht, hat damit innerhalb eines Jahres 13 Prozentpunkte verloren.

Nur 25 Prozent der Befragten haben außerdem Vertrauen in Premierminister Edouard Philippe - das sind elf Prozentpunkte weniger als im Dezember 2017.