Israelische Geiseln der Hamas: Seit drei Wochen kein Lebenszeichen

Drei Wochen ist es her, dass Maya Regevs Vater die verzweifelte Stimme seiner um Hilfe rufenden Tochter gehört hat. „Sie haben mich angeschossen, sie töten uns“, schrie die 21-Jährige, während rund um sie die Hölle losbrach – und das Musikfestival nahe Gaza in einem Blutbad mit 260 ermordeten Israelis endete.

Das nächste, was Ilan Regev in einem Video der Terrorgruppen Hamas sah: Sein 18-jähriger Sohn, gefesselt neben dessen Schwester, wie sie in einem Truck nach Gaza entführt wurden. Seither keine Nachricht, kein Lebenszeichen.