Die 29-jährige Deutsch-Israelin Arbel Yehud etwa sei die gesamte Zeit alleine festgehalten worden, berichteten die Nachrichtenseiten ynet und der israelische Sender Kan. Sie musste die meiste Zeit in Tunneln verbringen und bekam wenig zu essen.

Nach der Rückkehr der am Donnerstag freigelassenen Geiseln gibt es erste Berichte über Einzelheiten aus ihrer fast 16 Monate langen Gefangenschaft im Gazastreifen.

In Geiselhaft über Tod von Bruder informiert

Yehud sei in ihrer Geiselhaft über den Tod ihres Bruders informiert worden, berichtete Kan. Er kam während des Hamas-Massakers in Israel am 7. Oktober 2023 ums Leben. Das Ausmaß des Terrorüberfalls sei der jungen Frau dennoch nicht bewusst gewesen, hieß es weiter. Die bewaffneten Islamisten, die sie bei ihrer chaotischen Freilassung durch eine schreiende und drängelnde Menschenmenge begleiteten, seien "nur ein Bruchteil des Grauens" ihrer Zeit im Gazastreifen gewesen.

Der 80 Jahre alte Gadi Moses sagte seiner Familie laut dem Sender Kan, er sei während der Geiselhaft nie zusammengebrochen und habe nie geweint, sondern nur auf den Moment seiner Freilassung gewartet.