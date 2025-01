Nur 25 der 33 israelischen Geiseln, die jetzt freikommen, leben noch

Nach Angaben der Hamas sind acht von 33 Geiseln, die in der ersten Phase der Waffenruhe-Vereinbarung mit Israel freikommen sollen, tot. 25 von ihnen seien noch am Leben, teilte ein Mitglied der Islamistenorganisation der Deutschen Presse-Agentur mit.

Israels Regierungssprecher sagte, dass eine von der Hamas übermittelte Liste mit diesen Zahlen mit israelischen Geheimdienstinformationen übereinstimme.

Im Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und Hamas in Gaza wurde vereinbart, dass in der ersten Phase 33 israelische Geiseln freigelassen werden, im Gegenzug für rund 1.900 palästinensische Gefangene. Was bisher geschah: