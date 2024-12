Nach Gehirn-OP: Brasiliens Präsident Lula "bei klarem Verstand"

Der 79-jährige Lula bleibe auf der Intensivstation, sei jedoch "bei klarem Verstand", führe Gespräche und "hatte eine gute Nacht", erklärte das syrisch-libanesische Krankenhaus in São Paulo am Mittwoch.

Bei seinen letzten öffentlichen Auftritten war bei Lula eine Narbe am Hinterkopf zu sehen gewesen.

Kurz nach der Operation am Dienstag hatten die Ärzte angekündigt, der Staatschef müsse 48 Stunden lang unter Beobachtung auf der Intensivstation bleiben und dürfe das Krankenhaus nicht vor nächster Woche verlassen.

Lula war am 19. Oktober im Bad gestürzt

Dabei hatte er sich am Hinterkopf verletzt. Nach Angaben der Ärzte klagte er danach über Kopfschmerzen. Bei einer MRT-Untersuchung war dann die Hirnblutung festgestellt worden.

Nach dem Unfall hatte Lula seine Teilnahme am BRICS-Gipfel im russischen Kasan abgesagt. Auch an der UN-Klimakonferenz COP29 in Aserbaidschan nahm er deshalb nicht teil.