Medien: Wieder ein Geheimtreffen zwischen AfD und Rechtsextremen

Es erinnert an das "Remigrations"-Geheimtreffen in Potsdam zu Jahresbeginn: Laut dem Medienkollektiv Recherche-Nord und der taz sollen führende Brandenburger AfD-Politiker vergangenes Wochenende einmal mehr mit Rechtsextremen zusammengekommen sein - zu einem "exklusiven Seminar" an einem "geheimen Ort". Wer teilnehmen wollte, musste sich offenbar zuvor durch einen Bürgen verifizieren lassen; das Seminar soll vom rechtsextremen Think Tank Metapol organisiert worden sein.