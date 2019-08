Geheimaktion: Deutschland holt IS-Waisenkinder nach Hause

Kinder lebten bei anderen IS-Familien im Lager

Bei der deutschen Aktion soll es sich um die Kinder von zwei getöteten IS-Anhängerinnen aus Baden-Württemberg und Hessen handeln. Nach Informationen der deutschen Sicherheitsbehörden sollen die beiden Mütter bei Kämpfen in Syrien getötet worden sein. In dem Gefangenenlager lebten sie bei anderen Familien von IS-Kämpfern. Hunderte mutmaßliche IS-Anhängerinnen sitzen derzeit in Lagern fest. Sie wurden von kurdischen Sicherheitskräften aufgegriffen. Die männlichen Kämpfer sind getrennt untergebracht.

Bei der Suche nach den Kindern kamen sogar DNA-Tests zum Einsatz. Besonders tragisch: Leider konnte ein weiteres Kind einer getöteten deutschen IS-Anhängerin nicht im Lager gefunden werden. Es handelt sich dabei um einen Buben.

Nicht nur Waisenkinder

Zurückgeholt wurden aber nicht nur die drei Waisenkinder. Auch die Tochter einer Berlinerin, die sich 2016 dem IS angeschlossen hatte, befindet sich auf dem Weg nach Deutschland. Das Kind – neun Monate alt – benötigt medizinische Versorgung, die in dem Lager, in dem sich die Mutter befindet, laut Nachrichtenmagazin nicht ausreichend vorhanden ist.

Kein Präzedenzfall für IS-Kämpfer

Geht es nach den deutschen Behörden, so soll die Rückholaktion nach "Spiegel"-Informationen aber kein Präzedenzfall für festsitzende IS-Kämpfer werden, vielmehr ginge es um eine humanitäre Aktion für hilflose Kinder. Bei den drei Waisenkindern hatten Verwandte in Deutschland geklagt, um eine Rückholung durchzusetzen.

Ringen um Umgang mit IS-Anhängerinnen und Kämpfern

Wie auch in Österreich ringt Deutschland um eine klare Linie im Umgang mit im Ausland festsitzenden IS-Kämpfern und -Anhängerinnen samt deren Kindern.