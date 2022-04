Gegen Madrid und für die Unabhängigkeit: Separatistenführer im Interview

Was ist ihr wichtigstes Ziel bei Verhandlungen?

Wir wollen die gleiche Volksabstimmung, wie sie in Schottland durchgeführt worden ist oder in Quebec in Kanada. Friedlich, demokratisch, offen. Als ich den damaligen spanischen Premier getroffen habe, hab ich klar gemacht, dass wir nicht nur über „Ja“ und „Nein“ zur Unabhängigkeit entscheiden können, sondern auch über einen dritten Weg, also etwa über maximale Autonomie. Wir haben wirklich versucht, über ein faires Referendum zu verhandeln, aber die Antwort war eigentlich nur: „Wir wollen nicht.“

Was wollen sie für Katalonien erreichen?

Wir fordern das Recht auf Selbstbestimmung. Das ist verankert im internationalen Recht, und das hat Spanien anerkannt, es ist also Teil der spanischen Verfassung. Wir verlangen also nicht irgendetwas Seltsames. Und wir glauben, dass der beste Weg, um diesen Konflikt zu lösen, ist, die Menschen zu fragen. Wer also hat Angst davor, die Menschen über ihre Zukunft abstimmen zu lassen? Ich kann akzeptieren, wenn die Mehrheit der Katalanen in Spanien bleiben will, aber ich will es wissen. Uns zu zwingen, Spanier zu sein, ist sicher die schlechtere Lösung.

Aber woran hindert die spanische Regierung die Katalanen und ihre Politik? Wir können nicht als moderne, multikulturelle, mehrsprachige Gesellschaft überleben, wenn wir nicht die politischen Werkzeuge bekommen, um diese Gesellschaft zu organisieren. Wenn wir dann Spanien fragen, ob wir diese Werkzeuge bekommen können, sagen sie dort einfach „Nein“. Deshalb ist der einzige Weg, um das in unsere eigenen Hände zu nehmen, die Unabhängigkeit, ein unabhängiger Staat zu werden. Wenn Spanien das Problem früher gelöst hätte, wären die Befürworter der Unabhängigkeit noch eine Minderheit. Das waren sie nämlich über Jahrzehnte. Unsere politische Erfahrung sagt, dass eine echte Lösung mit Madrid unmöglich ist, weil das spanische Verfassungsgericht solche Lösungen blockiert. Dieses Gericht ist das Problem, weil es unter Kontrolle der politischen Parteien steht. Schon die derzeitige Autonomieregelung funktioniert nur auf dem Papier. Solange das spanische Verfassungsgericht in Wahrheit nichts Anderes ist, als die dritte Kammer des Parlaments, besetzt von den zwei Großparteien, hat eine Minderheit wie die Katalanen nie die Chance, ihre Rechte durchzusetzen.

Liegen die Wurzeln dieses Konflikts nicht in einer nicht wirklich aufgearbeiteten Geschichte, also vor allem der der Franco-Diktatur bis 1975?

Natürlich hat dieser Konflikt seine Wurzeln in der Geschichte, aber diese Geschichte gab es auch schon, als die Vertreter der Unabhängigkeit in der Minderheit waren. Das allein kann also nicht der Grund sein, um eine nationale Revolution anzuzetteln. Es gibt also ganz gegenwärtige Probleme, die dazu führen, dass heute eine Mehrheit der Katalanen mit Spanien brechen will. Warum kann ich nicht Katalanisch im Europäischen Parlament sprechen, eine Sprache, die von zehn Millionen Menschen gesprochen wird? Warum können Bürger vor spanischen Gerichten nicht Katalanisch reden oder im spanischen Parlament?

Spanier und Katalane sein ist also nicht möglich? Wir sind eine historische europäische Nation, mit unserer eigenen Kultur, eigenen Sprache, eigenen Institutionen seit dem Mittelalter. Sogar in der spanischen Verfassung steht, dass Spanien aus „Nationalitäten“ besteht. Da ist doch klar, was gemeint ist. Das war damals, als die Verfassung geschrieben wurde, nach dem Ende der Diktatur, die beste Lösung – und sie sollte weiterentwickelt werden. Das war der Plan. Doch Spanien hat das gestoppt. Man kann also heute in Spanien kein Katalane sein, so wie man eigentlich möchte. Also selbst entscheiden, wie wir unsere Kinder an den Schulen unterrichten, oder wie wir mit internationalen Investitionen umgehen.

Wie also soll dieser Konflikt weitergehen?

Hören wir auf Zeit zu verschwenden, wir brauchen endlich faire Verhandlungen. Es kann nicht sein, dass die Katalanen nur zuhören und warten müssen. Unser Ziel ist die Selbstbestimmung. Unsere Rote Linie aber ist und bleibt die Gewaltfreiheit.