Gegen Kürzungen: Studentenproteste in Italien

In Mailand, Rom, Neapel und zahlreichen anderen italienischen Städten gingen am Freitag Tausende Studenten auf die Straße: Sie demonstrieren gegen die drastischen Kürzungen der Fünf Sterne- und Lega-Regierung an den Hochschulen und Bildungseinrichtungen. Die Proteste richten sich auch gegen das umstrittene Sicherheitspaket von Innenminister Matteo Salvini, der mit seiner Anti-EU und Flüchtlingspolitik den Ton angibt. Während Salvini täglich gegen Migranten und die EU poltere, sei Bildung nicht einmal ein Randthema, bemängeln die Studenten. Fällt der Name des weitgehend unbekannten Bildungsministers Marco Bussetti, kontert man in Italien mit der Frage: „Wer ist das?“