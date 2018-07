Gegen den Rechtsruck in der CSU: „Jetz’ samma grantig“

Am Wetter lag es definitiv nicht: Mehr als 25.000 Menschen aus ganz Bayern, laut Veranstalten waren es bis zu 50.000, gingen am Sonntag in der Münchner Innenstadt auf die Straße: Es waren Wut und Sorge, die sie bei strömendem Regen demonstrieren ließen. Ihre Kritik richtet sich vor allem gegen die aktuelle Politik der CSU: mehr Befugnisse für die Polizei, Kreuze-in-alle-Amtsstuben, und in der Flüchtlingspolitik setzt sie den Ton jener Rechten, die sie eigentlich bekämpfen will („Asyltourismus“, „Anti-Abschiebe-Industrie“). Dass es den Bayern langt, zeigte sich nicht nur an ihrem zahlreichen Erscheinen bei der Demo oder den Plakaten („Jetz’ samma grantig“), sondern auch in Umfragen. Dort fiel die CSU auf historisch tiefe 38 Prozent – ein Debakel drei Monate vor der Wahl.

Das weiß auch Stephan Bloch. Der 29-jährige CSU-Politiker aus München beobachtet schon länger, dass seine Partei einen falschen Weg einschlägt: Über die Maut für ausländische Pkw schüttelte er noch den Kopf, doch die „Verrohung der Sprache“ sowie die nationalistische Tendenz machen ihm Sorgen: „Sie müssen langsam merken, dass sie damit die Partei, das Land und die Bevölkerung weiter spalten“, sagt er im Gespräch mit dem KURIER.

Um ihr einen Anstoß zu geben, gründete er die Initiative „Union der Mitte“, die in sozialen Netzwerken sehr viel Zuspruch erhält. Sie sehen sich als proeuropäische, liberalkonservative Stimme, die der CSU sagen will: So geht’s nicht mehr weiter. Unterstützung bekommt er bundesweit von Lokalpolitikern bis Landeschefs, wie etwa von Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.