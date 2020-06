Warum Putin in Auschwitz fehlte

Sputnik, der erst kürzlich gegründete englische Nachrichtensender mir hoher Putin-Affinität, erklärte auch die Hintergründe des „leisen diplomatischen Skandals“: Während Putin nicht eingeladen worden war, sei der ukrainische Präsident Petro Poroschenko von der polnischen Premierministerin Ewa Kopacz persönlich gefragt worden, ob er komme. All dies sei Beweis dafür, dass die polnische Regierung “die historischen Ereignisse pervertiert, um ihre anti-russische Agenda zu befeuern”.

Zur Untermalung veröffentliche das Verteidigungsministerium am Dienstag dann auch noch Dokumente, in denen die genaue Truppenzusammensetzung der Auschwitz-Befreier nachzulesen ist: Mehrheitlich hätten in der Einheit Russen gedient, die Ukrainer seien in der Minderheit gewesen. Die Komsomolskaja Pravda, Russlands größtes Boulevardblatt, legte dann noch mit einer hübschen Grafik nach: Dort wurde veröffentlicht, wer in den Augen der europäischen Öffentlichkeit am meisten zur Entnazifizierung Deutschlands beigetragen habe. 1945 sei dies jedenfalls die Rote Armee gewesen - bis 2014 habe sich dieses Bild zugunsten der USA gewandelt. Grundlage dieser Grafik ist allerdings eine Umfrage, die nur in Frankreich durchgeführt wurde.