Auschwitz: "Ort der unauslöschlichen Schande"

KURIER: Herr Bundespräsident, darf ich Sie bitten, folgenden Satz zu vervollständigen: Auschwitz ist für mich …

... das entsetzliche Produkt von Unmenschlichkeit mal Rassismus mal fanatischer Diktatur. All das steckt in Auschwitz und hat zu millionenfachem Mord geführt. Vor zehn Jahren, beim 60. Jahrestag, habe ich Auschwitz als Inkarnation des Bösen bezeichnet. Aber es ist mehr als das. Es ist die Inkarnation des Bösen in Verbindung mit industrialisierter Vernichtung von Menschen. Was hier passiert ist, war ja kein Mord an politischen Gegnern – so unverzeihlich das wäre. Auschwitz war der Versuch der industrialisierten Vernichtung von Menschen aus rassistischer und politischer Verblendung.

Was würden Sie einem 16-Jährigen antworten, wenn er fragt: Was habe ich noch mit der Schoah zu tun, das ist 70 Jahre her?

Ich würde antworten: Die Schoah hat mit jedem Menschen zu tun – auch mit dir und den künftig Geborenen –, weil sie ein Beispiel dafür ist, welche entsetzlichen Verirrungen möglich sind und wie sehr das Schlechte im Menschen im Extremfall über das Gute triumphieren kann.

Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung wollen 81 Prozent der Deutschen die Geschichte der Judenverfolgung hinter sich lassen. Ein legitimes Anliegen?

Sich zu wünschen, dass uns die Schande Auschwitz erspart geblieben wäre, ist legitim. Aber nachdem die Schande Auschwitz geschehen ist, kann uns die Erinnerung daran und das Umgehen mit diesem Teil der Geschichte nicht erspart bleiben. Es mag hart klingen, aber wir sind dazu verdammt, damit zu leben, dass so etwas Undenkbares wie Auschwitz Realität war.

Leistet Österreich genug in Sachen Gedenk- und Erinnerungskultur?

Man kann nie genug leisten, aber ich anerkenne, dass es in den letzten Jahren viele und ernsthafte Bemühungen und eine neue Qualität der Erinnerung gibt. Wenn man sich die Zeit nach 1945 ansieht, ist man bedrückt, wie unsicher man damals mit der jüngeren Vergangenheit umgegangen ist. Viele Verbrechen aus der NS-Zeit wurden nicht präzise genug und konsequent genug angesprochen; und das hat wohl damit zu tun, dass nach 1945 Millionen Menschen in Österreich lebten, die dem Nationalsozialismus kurz zuvor noch mehr oder weniger applaudiert hatten. Jeder Strohhalm wurde benutzt, um die eigene Schuld zu relativieren und zu ignorieren. Diese Phase ist vorüber, die Menschen, die heute als Erwachsene unter uns leben, waren zu 99 Prozent – schon aufgrund des Geburtsdatums – keine NSDAP-Mitglieder. Deshalb ist heute möglich, was vor dreißig oder vierzig Jahren noch unmöglich war – etwa, dass man einen Nationalfonds für die Opfer des Nationalsozialismus einrichtet, dass man Zwangsarbeiter symbolisch entschädigt oder Denkmäler für Widerstandskämpfer und Opfer der NS-Justiz errichtet.

Der Nobelpreisträger und KZ-Überlebende Imre Kertesz hat vor wenigen Tagen gesagt: Auschwitz war kein Betriebsunfall, es kann sich wiederholen, weil der Demokratie nicht bewusst ist, in welcher Gefahr sie schwebt. Stimmen Sie zu?

Auschwitz war tatsächlich kein Betriebsunfall, es war etwas viel Schlimmeres, nämlich eine entsetzliche und tödliche Mischung aus totalitärem Denken, Rassismus, Antisemitismus, extremer sozialer Not, aus Führerkult und nationalistischem Expansionsstreben. Deshalb glaube ich, dass man keinen Grund hat zu sagen, das kann sich jederzeit wieder ereignen: Eine solche Konstellation und einen solchen moralisch-politischen Abgrund kann ich mir auf viele Generationen hinaus in Europa nicht vorstellen.