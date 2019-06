Gedenken zum D-Day: "Es fühlt sich großartig an"

Erinnern wollten auch die übrigen Staatschefs, die zu Gast waren – etwa Trump, der ein Gebet eines seiner Vorgänger, Franklin D. Roosevelt, vorlas, als dieser die Nation über den Militäreinsatz in der Normandie informierte. Emmanuel Macron trug den letzten Brief eines französischen Widerstandskämpfers vor, den dieser geschrieben hatte, bevor er von den Besatzern hingerichtet wurde. Auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel nahm an den Feierlichkeiten teil, unterhielt sich später für 20 Minuten mit Trump, der laut britischen Kommentatoren am dritten Tag seines Besuchs im Vereinten Königreich für keinen Eklat sorgte. Laut Weißem Haus besprachen sie die Lage in Westafrika, wo sich Europa in letzter Zeit verstärkt militärisch engagiert.