Spanien: Gebeine von Franco werden noch vor Wahl umgebettet

Die spanische Regierung will die umstrittene Umbettung von Diktator Francisco Franco nach Möglichkeit vor Beginn des Wahlkampfes am 1. November durchführen. Der Leichnam des Gewaltherrschers (1892-1975) solle schon "in einigen Wochen" exhumiert werden, sagte der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez am Dienstag.

Nach monatelangen Debatten hatte das Oberste Gericht in Madrid vor einer Woche Grünes Licht für die Umbettung gegeben. Die Richter wiesen einstimmig den Einspruch der Familie gegen den Plan der Regierung zurück, die in einem Mausoleum im sogenannten "Tal der Gefallenen" nordwestlich der Hauptstadt ruhenden Gebeine auf einen Friedhof am Nordrand Madrids zu überführen. Nach dem Urteil sprach Sánchez von "einem großen Sieg für die spanische Demokratie".