Trumps Gaza-Plan führt zu Spannungen mit Israel

Erste Anläufe, den 20-Punkte-Plan des US-Präsidenten Donald Trump zur Beendigung des Gaza-Krieges umzusetzen, führen zu Spannungen zwischen Washington und Jerusalem. Israel beharrt auf Garantien, die eine Präsenz der islamistischen Hamas-Miliz im geplanten Wiederaufbaugebiet verhindern sollen. Das Koordinationszentrum der US-Armee vor Ort (CMCC) hingegen will die Durchführung des Plans mit dem Bau einer Kommandozentrale für die geplante Internationale Stabilisierungstruppe (ISF) beschleunigen. Zu Beginn soll im Süden des stark zerstörten Gazastreifens eine neue Stadt gebaut werden. In die soll dann ein Teil der derzeit in Zelten lebenden Zivilbevölkerung umziehen. Als erste Vorhut der ISF besuchten diese Woche 30 marokkanische Offiziere ihr zukünftiges Einsatzgebiet bei Rafah im Süden des Streifens. Im Gegensatz zu vier weiteren Teilnehmerstaaten engagiert sich Marokko intensiver an den ISF-Vorbereitungen. So wurde auch die Ausbildung der ISF infolge der iranischen Angriffe von Jordanien nach Marokko verlegt.

Zwei Kontrollzonen im Gazastreifen Derzeit teilt sich der Gazastreifen in zwei Kontrollzonen. Im Westen versucht die Hamas, ihre Herrschaft wiederherzustellen. Wobei sie bislang ihre im Trump-Plan geforderte Entwaffnung wiederholt ablehnte. Die Soldaten der ISF sollen eine solche Entwaffnung beaufsichtigen. Versuche, eine geregelte Niederlegung der Waffen herbeizuführen, scheiterten aber bislang. Weshalb - bis auf Marokko - die ISF-Teilnehmerstaaten weiter zögern, ihre Soldaten in das Konfliktgebiet zu entsenden. Parallel dazu weitet die israelische Armee ihr östliches Einflussgebiet weiter nach Westen aus. Ein neuer Erdwall mit Graben wurde stellenweise Hunderte Meter vor der im 20-Punkte-Plan festgelegten „Gelben Linie“ angelegt. Es sieht so aus, als ob die Hamas und auch Israel sich langfristig darauf einrichten, ihre Einflussgebiete nicht aufzugeben.