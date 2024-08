Weitere Hamas-Geisel aus Fängen der Hamas im Gazastreifen befreit

Vor 325 Tagen wurde Kaid Farhan Elkadi von den Terroristen der Hamas entführt und in den Gazastreifen verschleppt – am Dienstag retteten ihn israelische Sicherheitskräfte und brachten ihn zurück nach Israel.

Sein Gesundheitszustand sei stabil, er werde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verlegt. Der 52 Jahre alte Wachmann wurde am 7. Oktober aus dem Kibbutz Magen entführt – auch für seine Frau und seine elf Kinder endet mit seiner Befreiung ein Martyrium: „Die Hauptsache ist, dass er unversehrt und gesund gerettet wurde. Das ist so wundervoll“, sagten seine Familienmitglieder Channel 12 News.

„Seit fast 12 Monaten warten wir darauf, was passiert“, sagte ein Cousin Elkadis und fügte hinzu: “Wir sind wirklich aufgeregt, ihn zu sehen und zu umarmen.“

Zuletzt konnten im Juni Geiseln befreit werden.