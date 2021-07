Netanyahu fordert harte Reaktion gegen Hamas

Die Palästinenserdelegation pocht unterdessen bei den Gesprächen in Kairo auf eine Verhandlungslösung. "Wir sitzen hier, um ein finales Abkommen zu erreichen", sagte der palästinensische Delegationsleiter Assam al-Ahmed am Freitag in der ägyptischen Hauptstadt. Dieses müsse die "Rechte unseres Volkes wiederherstellen", betonte er. Konkrete Ziele oder die mögliche Verlängerung der Waffenruhe sprach er nicht an. Die israelische Delegation hatte die Verhandlungen in Kairo bereits vor Ablauf der Feuerpause verlassen. Solange Israel beschossen werde, werde "nicht verhandelt".

Das ägyptische Außenministerium erklärte, bei den Verhandlungen während der dreitägigen, heute in der Früh zu Ende gegangenen Feuerpause sei über die meisten Fragen Einigkeit erzielt worden. "Aber einige wenige Punkte blieben unentschieden", erklärte das Ministerium. Ägypten rief Israelis und Palästinenser angesichts der bei den Verhandlungen bereits erzielten Fortschritte zu einer Verlängerung der Waffenruhe auf.

Der militärische Flügel der Organisation, die Al-Qassam-Brigaden, hatte bereits am Donnerstagabend mit Angriffen auf Israel gedroht, sollten die Forderungen der Palästinenser nicht erfüllt werden. Dann gehe die Schlacht weiter, sagte Sprecher Abu Obaida im Hamas-eigenen Fernsehsender Al-Aksa.

Noch bevor die vorübergehende Waffenruhe am Freitagfrüh auslief, verkündete die Hamas, sie nicht zu verlängern. Die Waffenruhe werde nicht erneuert, "weil Israel sich weigert, auf unsere Forderungen einzugehen", sagte Hamas-Sprecher Fausi Barhum. Darüber seien sich "alle palästinensischen Gruppen" einig. Die Hamas widersprach zudem der israelischen Darstellung, dass militante Palästinenser vor Ende der Feuerpause bereits wieder Raketen abfeuerten.