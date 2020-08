Gates kritisiert US-Corona-Tests: "Wertloseste Resultate der Welt"

Zum wiederholten Mal hat Microsoft-Gründer Bill Gates (64) die Corona-Test-Strategie der USA scharf kritisiert. Bereits vor einigen Tagen erneuerte er in einem Interview mit Wired seine Kritik, dass die meisten Tests, die in den USA angeboten werden, kompletter Müll seien. Worte, die man bereits in den Monaten zuvor von Gates vernehmen konnte.

Der Kern des Vorwurfs: Die angebotenen Tests würden immer noch viel zu spät Ergebnisse liefern, Menschen müssten im Schnitt vier Tage auf ihr Resultat warten. Das betonte Gates nun noch einmal in einem Interview mit CNN. Er nahm sich dabei kein Blatt vor den Mund: "Sie zahlen Milliarden von Dollar auf diese sehr ungerechte Weise, um die wertlosesten Resultate der Welt zu erhalten." so Gates. "Kein anderes Land hat diesen Test-Wahnsinn."

Wohlhabende bevorzugt?

Meistens seien die Testergebnisse nicht innerhalb von 48 Stunden verfügbar, die Labors seien überlastet. Es gebe zwar schon Fälle, in denen Testergebnisse schneller eintreffen - allerdings hauptsächlich bei "sehr Wohlhabenden". Täglich werden mehr als 700.000 Menschen in den USA auf das Coronavirus getestet. Ein Umstand, mit dem sich US-Präsident Donald Trump regelmäßig rühmt. Seine Test-Strategie sei "die beste aller Zeiten, die beste der Welt".

Fest steht: Treffen Test-Ergebnisse zu spät ein, ist das sogenannte Contact-Tracing für Behörden besonders schwierig. Sie können nicht schnell auf lokale Ausbrüche reagieren und die notwendigen Maßnahmen setzen. Gates ist erbost: "Es ist unglaublich, dass man die Regierung nicht dazu bringen kann, die Tests zu verbessern, weil sie nur sagen wollen, wie großartig sie sind."