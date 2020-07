Gates zu Verschwörungstheorien über sich: "Wahrheit ist halt nicht so aufregend“

Hoffen auf Wahrheit

Wie er sich das erkläre? „Die Wahrheit ist halt nicht so aufregend wie Verschwörungstheorien“, so Gates‘ Antwort. Man suche immer einen „Bad Guy“, und gerade in den USA, wo sehr viele Menschen impfskeptisch seien, habe vieles auch mit der Politik zu tun.

Er hoffe nur, dass die Aktionen gegen ihn nicht zu einer allgemeinen Impfskepsis in der Bevölkerung führten, fügte Gates hinzu; und er hoffe sehr, "dass sich am Ende die Wahrheit durchsetzt".