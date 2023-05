Der Gärtner, der König Charles das Heckenbauen beibrachte

So interessiert war der Monarch, dass er anstatt der zwei Minuten ganze 23 blieb. „Er war so liebenswert“, erzählt der heute 80-Jährige dem KURIER. „Er wollte so viel wissen. Und dann sagt er: ,Oh, das würde ich gerne ausprobieren.'" Ohne zu überlegen, habe Savings geantwortet: „Es wäre mir eine Ehre, es Ihnen beizubringen.“ Einige Wochen später kam der Anruf des Palasts. Und so fuhr Savings, etwas feiner herausgeputzt als gewöhnlich, an einem Wintertag nach Highgrove, dem Privatanwesen von König Charles in Gloucestershire.