Camillas Golden Girls

Die Loyalität werde sich auch an der Gästeliste der Krönung zeigen, kündigte Lady Lansdown an: 2.200 Personen wurden geladen, darunter nicht nur Repräsentanten, sondern Freunde des royalen Paares. „Camilla möchte den Menschen treu sein, die zu ihr gehalten haben.“ Vor allem in jener harten Zeit, die heute fast vergessen ist.