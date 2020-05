Gaddafi-Clan in Algerien

In Tripolis, wo man unterdessen versucht das Chaos nach dem Umsturz in den Griff zu bekommen, haben die Rebellen in der Vorwoche über 10.000 politische Gefangene befreit. Doch die Zahl derer, die das Gaddafi-Regime als Feinde erachtete und verschleppt hatte, ist um eine Vielfaches größer: Bis zu 50.000 Menschen, die in den Zellen und Folterkeller der Diktatur vor sich hin vegetierten, werden noch vermisst, gab der Übergangsrat am Montag bekannt. Viele von ihnen, so die Befürchtung, könnten schon seit Tagen tot sein. Vermutet werden die Vermissten in den riesigen Bunkeranlagen des Landes.



Welch schauerliche Spur tödlicher Menschenverachtung die Getreuen des untergetauchten Tyrannen auf ihrem Rückzug aus Tripolis zogen, davon können sich Rebellen und Reporter nun ein Bild machen. Besonders krass ist, was sie im Spital des Viertels Abu Salim vorfanden: Dutzende in der Gluthitze aufgedunsene Leichen. Wie Ärzte berichteten, waren auf dem Dach der Klinik Scharfschützen postiert, sodass die wenigen Mediziner, die nicht schon längst aus der Hauptstadt geflüchtet waren, nicht zu ihren Patienten vordringen konnten.



Nach Angaben von Human Rights Watch begingen Gaddafis Kämpfer systematisch Folter und Mord, aber auch die Aufständischen agierten nicht menschenrechtskonform. Vor den wenigen Läden in Tripolis, die noch Ware haben, stehen die Menschen Schlange. Auch Frauen und Kinder sind nun wieder im Stadtbild zu sehen. Selbst die Hotels haben kein Wasser mehr. Aber in diesen Tagen der Befreiung teilen jene, die Wasser haben, mit denen, deren Pumpen nicht arbeiten.