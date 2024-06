G7: Meloni tanzte am Ende des Gipfels Volkstanz "Pizzica"

Italiens Premierminister Giorgia Meloni hat in den sozialen Netzwerken ein Video veröffentlicht, in dem sie am letzten Abend des G7-Gipfels die Pizzica, einen Volkstanz der süditalienischen Region Apulien tanzt, wo das Gipfeltreffen stattgefunden hat. Auf dem Video, das im Internet viral ging, ist die Premierministerin in einem weißen, langen Kleid zu sehen wie sie mit einem Tänzer im wilden Rhythmus des Volkstanzes wirbelt.