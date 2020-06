G-8-Gipfel: Alle gegen Putin

Es ist ein Gipfel, bei dem schon vorab anstatt diplomatischer Worthülsen harte Wortgefechte ausgetragen wurden – nicht nur, weil bekannt wurde, dass der britische Geheimdienst beim G-20-Gipfel in Großbritannien 2009 umfangreich alle möglichen Teilnehmer ausspionierte. Am Montag trafen sich die Vertreter der G-8-Staaten ( Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Russland, USA) im nordirischen Lough Erne zu zweitägigen Beratungen. Dabei stand ein Thema ganz oben auf der Tagesordnung: Syrien. Die Zeichen standen auf Konflikt – vor allem nach der Ankündigung der USA vergangene Woche, künftig auch Waffenlieferungen an die Rebellen in Erwägung zu ziehen oder über die Einrichtung einer Flugverbotszone über Syrien nachdenken zu wollen.

Am Sonntag hatte Russlands Präsident Wladimir Putin nach einem Treffen mit Großbritanniens Premier David Cameron seine Position noch einmal wortgewaltig definiert. In Anspielung auf ein Internet-Video, auf dem zu sehen ist, wie ein Rebell zumindest so tut, als würde er das Herz eines getöteten Soldaten essen, sagte er: Die Rebellen würden die Eingeweide ihrer Gegner verspeisen. „Wollt ihr diese Leute unterstützen? Wollt ihr denen Waffen liefern?“ Zugleich betonte er das Recht Russlands, Syriens Präsident Bashar al-Assad Waffen zu liefern.