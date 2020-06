G-20: Druck auf Eurostaaten wächst

Die Botschaft der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer vom sogenannten G-20-Treffen in Mexiko am Wochenende an die mit der Schuldenkrise kämpfenden Euro-Zone war unmissverständlich: Bevor die Kreditlinien des Internationalen Währungsfonds ( IWF) um rund 600 Milliarden Dollar (446 Milliarden Euro) aufgestockt werden, müssen die Euroländer selbst mehr Geld für die Bekämpfung der Krise in die Hand nehmen. Nach bisherigen Zusagen soll ein Drittel davon aus Europa kommen.

US-Finanzminister Timothy Geithner – die USA sind der größte Geldgeber des IWF – forderte die Europäer auf, durch höhere Einzahlungen in den IWF "stärkere und überzeugendere Brandmauern" aufzubauen. Zwar hätten die Europäer einiges getan, um die Welt zu überzeugen, dass sie die Euro-Schuldenkrise nicht zu einer finanziellen Katastrophe werden lassen. Aber: "Sie haben noch viel zu tun." Eine Entscheidung über die Aufstockung der Mittel des IWF – der derzeit rund 380 Milliarden Dollar in der Kriegskasse hat – soll auf der Weltbanktagung im April fallen.