Nach dem Abflauen der Corona-Pandemie war Macron der erste ausländische Gast der Kanzlerin in Berlin in diesem Jahr. Macron sagte am Freitag, er gehe davon aus, dass die EM-Organisatoren sehr wachsam seien. "Wir sind natürlich mit ihnen in Kontakt, damit die Bedingungen bestmöglich sind."

Er betonte: "Was unsere Teams angeht, sind die Vorkehrungen getroffen. Die Frage, die sich für das Finale stellen wird, ist die der Fans."