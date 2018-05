Caroline Mahony flog vor vier Wochen von Dublin nach Liverpool, um ihre Schwangerschaft abzubrechen. Bei ihrem Baby war eine tödliche Missbildung festgestellt worden. In ihrer Heimat Irland durfte sie nicht abtreiben, daher wich sie wie Tausende andere Irinnen vor ihr in den vergangenen Jahren ins benachbarte England aus. Dass die Iren am Freitag mit überwältigender Mehrheit dafür stimmten, das Abtreibungsverbot in der Verfassung abzuschaffen, rührte die 24-Jährige zu Tränen. „Für meine Familie ist das ein sehr emotionaler Tag. Ich hoffe, dass junge Frauen wie ich nie wieder solche Strapazen auf sich nehmen müssen wie wir. Ich wusste, dass alle, denen ich meine Geschichte erzählte, für die Reform stimmen würden. Aber dass es so eindeutig ausgehen würde, hätte ich nicht gedacht.“

Rund 67 Prozent der Iren stimmten ersten Auszählungsergebnissen zufolge dafür, den umstrittenen achten Zusatzartikel der Verfassung zu streichen. Die Wahlbeteiligung lag bei fast 65 Prozent. Das Ergebnis fiel viel deutlicher aus, als es die Meinungsumfragen vorausgesagt hatten. Der Zusatzartikel verbietet Schwangerschaftsabbrüche und stellt sie unter Haftstrafen von bis zu 14 Jahren. Seit 2013 waren Abtreibungen immerhin dann erlaubt, wenn das Leben der Mutter in Gefahr war. Nachwahlbefragungen zeigten, dass junge und alte, urbane und ländliche Wähler am Freitag gleichermaßen für die Liberalisierung stimmten. „Das ist der vorläufige Höhepunkt einer stillen Revolution in Irland, die vor Jahrzehnten begonnen hat“, freute sich Regierungschef Leo Varadkar über das Ergebnis in dem früher streng katholischen Land. „Es zeigt, dass das Land nicht gespalten ist und Frauen unterstützt.“

Varadkar ist bekennender Homosexueller. Die Schwulenehe ist in Irland erst seit 2015 erlaubt. Dafür war ebenfalls eine Volksabstimmung nötig. Colm O‘Gorman kämpft seit Jahren dafür, Abtreibungen in Irland zu erlauben: „Wir haben das klare Votum vor allem jenen Frauen zu verdanken, die den Mut und die Integrität besaßen, über das persönliche Leid zu berichten, das das Abtreibungsverbot bei ihnen verursacht hat.“ Eirin Darcy hatte für solche Frauen auf Facebook die Plattform „In her shoes“ (In ihrer Lage) geschaffen. Dort erzählten Dutzende Betroffene sehr persönlich von ihren Reisen nach England, um dort abtreiben zu können. „Das deutliche Ergebnis zeigt, dass die Iren Veränderung wollen und Mitleid mit Frauen und Mädchen haben anstatt sie fortzuschicken“, sagte Darcy.