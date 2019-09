Fünf deutsche Minister fliegen mit vier Flugzeugen in die USA

Am Dienstag bringt die Flugbereitschaft der Bundeswehr dann auch noch Außenminister Heiko Maas ( SPD) nach New York zur UN-Generalversammlung. Das war von Anfang an so geplant.

Doch Kramp-Karrenbauer sollte ursprünglich mit ihrer Delegation in der Maschine der Kanzlerin mitfliegen. Der Airbus A340 sollte erst in New York zwischenlanden und dann weiter nach Washington fliegen. Da Kramp-Karrenbauer bereits am Montagabend nach Deutschland zurückfliegt, wollte sie zurück eine normale Linienmaschine nehmen. Die Flugtickets waren bereits bestellt.

Order des Kanzleramts

Aber dann soll nach Informationen der „ Bild am Sonntag“ das Kanzleramt dem Verteidigungsministerium signalisiert haben, dass ein Mitflug von Kramp-Karrenbauers Delegation nicht gewünscht sei und die Anreise eigenständig erfolgen solle.