Früher Badeschluss an der kroatischen Adria

Gereizte Stimmung zwischen Wien und Zagreb

Besonders der Satz von Bundeskanzler Sebastian Kurz „Das Virus kommt mit dem Auto“ hat in Kroatien für Verärgerung gesorgt. Er wurde von den meisten so wie von einem hochrangigen Zagreber Diplomaten interpretiert: „Nehmt euch in Acht! Das Virus lauert bei denen dort unten – am Balkan.“

Ministerpräsident Andrej Plenković, dessen HDZ so wie die ÖVP in der Europäischen Volkspartei beheimatet ist, bemüht sich nun, nicht zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen. Interviewanfragen des KURIER nicht zuletzt bei der neuen Tourismusministerin wurden abgelehnt.

Plenković gilt in seinem Land als erfahrener EU-Diplomat. Er weiß zum einen, dass sich der finanzielle Schaden durch das Ausbleiben der österreichische Urlauber derzeit noch einigermaßen verkraften lässt. Es wurde ihm zum anderen auch zugetragen, dass Kroaten und Kroatien-Urlauber in den vergangenen Tagen in Österreich regelrecht gemobbt wurden.

Als Speerspitze der neuen Abwehrkämpfer hat sich ein Grazer Wirt ausgezeichnet. Der Mann hat Kroatien-Urlaubern den Zutritt zu seiner Gaststätte untersagt. In der kroatischen Botschaft in Wien hat man darüber hinaus von etlichen verbalen Attacken gehört. Nun sorgt man sich um die gut-nachbarschaftlichen Beziehungen.