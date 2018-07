Frontex-Grenzschützer für den Balkan

Der Zufall hat kurz die Regie übernommen bei der Westbalkan-Konferenz in London: Zu Dutzenden donnern Kampfflugzeuge über der britischen Hauptstadt hinweg. So niedrig und laut, dass die Konferenzteilnehmer – unter ihnen Kanzler Sebastian Kurz, Deutschlands Regierungschefin Angela Merkel und Gastgeberin Theresa May, eine Weile lang ihre eigenen Worte kaum verstehen. Anlass für den Lärmangriff über der tagenden Konferenz im alt-ehrwürdigen Lancaster House war der hundertste Geburtstag der britischen Luftwaffe (RAF).

Das hatte zwar nichts mit dem Konferenz-Ziel zu tun, die sechs Westbalkan-Staaten Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Albanien und Kosovo näher an die EU heranzuführen. Doch die Flugzeug-Show unterstrich nicht zuletzt ein massives Interesse der aus der EU aussteigenden Briten: In Sachen Sicherheit will Großbritannien weiter die Zusammenarbeit mit der EU hochhalten und das auch in den sechs Balkanstaaten, die der Europäischen Union beitreten wollen.

Und so galt einer der Schwerpunkte des Treffens, zu dem auch die Regierungschefs der sechs Westbalkanstaaten anreisten, Fragen der Sicherheit und der Migration. So verhandle die EU derzeit mit Mazedonien und Serbien über den Einsatz von Beamten der EU-Grenzschutzagentur FRONTEX an den Grenzen der beiden Staaten, bestätigte gestern EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn. Wie viele europäische Grenzschützer dort zum Einsatz kommen sollen, „wird vom Bedarf abhängen“, sagte Hahn. Über Serbien und Mazedonien zog sich bisher die Hauptmigrationsroute auf dem Balkan.