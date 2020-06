Zwist um den Euro und Israel-Kurs

Chauprade, der seinen Hauptwohnsitz in Wien hat, wirkt auch als Bindeglied zu radikalen russischen Pro-Putin-Persönlichkeiten. Marine Le Pen schwärmt für Putin (so bezeichnete sie ihn in einem Kurier-Interview als „Verteidiger der europäischen Zivilisation“). Das FN hat soeben einen Kredit von neuen Millionen Euro von der in Moskau etablierten „ First Czech Russian Bank“ bekommen, der laut Russland-Experten ohne Einverständnis der Staatsführung um Putin nicht zustande gekommen wäre.