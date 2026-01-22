Vereitelt: Klimaaktivisten planten Attacke auf Flieger von Merz

Die Polizei hat in Deutschland eine mutmaßliche Attacke von Klimaaktivisten auf das private Kleinflugzeug des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz verhindert. In der Nacht auf Donnerstag nahmen Beamte drei Verdächtige auf dem Flugplatz Arnsberg-Menden im deutschen Bundesland Sauerland fest, wie die Polizei im nordrhein-westfälischen Meschede und die Staatsanwaltschaft in Arnsberg mitteilten. Ein vierter Verdächtiger war bereits zuvor bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Er gab demnach an, den örtlichen Flugplatz zu suchen. Da zu ihm nach Angaben der Ermittler "polizeiliche Erkenntnisse aus dem Spektrum politisch motivierter Kriminalität" vorlagen, wurde demnach umgehend das fragliche Gelände überprüft. Auf dem Flugplatz wurden dann drei widerrechtlich eingedrungene Verdächtige entdeckt und festgenommen.

Zwei Frauen und ein Mann beschuldigt Bei diesen drei Beschuldigten handelte es sich den Behörden zufolge um zwei Frauen und einen Mann im Alter von 23 bis 58 Jahren. Sie seien "dem Spektrum Klimaaktivisten zuzuordnen". Aufgrund der Umstände werde davon ausgegangen, dass "sie beabsichtigten, ein derzeit abgestelltes Flugzeug zu beschädigen, welches im Besitz des Bundeskanzlers steht".