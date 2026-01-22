Ausland

Vereitelt: Klimaaktivisten planten Attacke auf Flieger von Merz

World Economic Forum 2026 in Davos
Zwei Frauen und ein Mann werden beschuldigt, eine Attacke auf den privaten Flieger von Friedrich Merz geplant zu haben.
22.01.26, 14:11

Die Polizei hat in Deutschland eine mutmaßliche Attacke von Klimaaktivisten auf das private Kleinflugzeug des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz verhindert. In der Nacht auf Donnerstag nahmen Beamte drei Verdächtige auf dem Flugplatz Arnsberg-Menden im deutschen Bundesland Sauerland fest, wie die Polizei im nordrhein-westfälischen Meschede und die Staatsanwaltschaft in Arnsberg mitteilten.

Ein vierter Verdächtiger war bereits zuvor bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Er gab demnach an, den örtlichen Flugplatz zu suchen. Da zu ihm nach Angaben der Ermittler "polizeiliche Erkenntnisse aus dem Spektrum politisch motivierter Kriminalität" vorlagen, wurde demnach umgehend das fragliche Gelände überprüft. Auf dem Flugplatz wurden dann drei widerrechtlich eingedrungene Verdächtige entdeckt und festgenommen.

Kanzler Merz sind die Deutschen zu oft krank

Zwei Frauen und ein Mann beschuldigt

Bei diesen drei Beschuldigten handelte es sich den Behörden zufolge um zwei Frauen und einen Mann im Alter von 23 bis 58 Jahren. Sie seien "dem Spektrum Klimaaktivisten zuzuordnen". Aufgrund der Umstände werde davon ausgegangen, dass "sie beabsichtigten, ein derzeit abgestelltes Flugzeug zu beschädigen, welches im Besitz des Bundeskanzlers steht".

Trump in Davos: Und wieder steht Europa auf dem "Zauberberg" am Abgrund

Zur Identität des zuvor bei der Verkehrskontrolle aufgefallenen vierten Verdächtigen machten die Ermittler zunächst noch keine Angaben. "Etwaig beabsichtigte Protestaktionen haben nicht mehr stattgefunden", teilten sie mit. Weitere Auskünfte seien "bis auf Weiteres" noch nicht möglich.

Merz ist Hobbypilot und besitzt eine Pilotenlizenz. Medienberichten zufolge besitzt er privat ein zweimotoriges Propellerflugzeug. Die Flugleidenschaft des Kanzlers und CDU-Bundeschefs machte bereits Schlagzeilen, etwa als er 2022 damit zur Hochzeit des damaligen Finanzministers Christian Lindner nach Sylt flog. Merz stammt aus dem Sauerland, dort befindet sich auch sein Wahlkreis.

Klimaaktivisten nutzten in der Vergangenheit wiederholt Flughäfen und Flugplätze für Protestaktionen. Unter anderem besprühten sie im Sommer 2023 auf einem Flugplatz auf Sylt einen Privatjet mit orangener Farbe.

Friedrich Merz
