Friedrich Merz nennt Blau-Türkis "Desaster" – nicht nur er sorgt sich

Was diese Parteien neben der oft brachialen EU-Kritik vereint: Demonstrative Nähe zu Russland und ständige Konflikte mit den Prinzipien des Rechtsstaates.

Die „Patrioten für Europa“ aber, und mit ihnen die FPÖ, die befänden sich klar hinter der roten Linie für eine Partnerschaft, hatten Weber und andere führende Persönlichkeiten der EVP immer wieder betont. Und dann steigt die ÖVP in Wien genau über diese rote Linie einfach drüber.

Parteien, die diese Prinzipien einhalten, kämen als politische Partner für die Parteien der EVP in Frage. Mit diesen Argumenten hat der Bayer etwa die Zusammenarbeit mit den Fratelli d’Italia von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni begründet. Die würden den genannten Prinzipien folgen, verteidigte Weber die Zusammenarbeit gegenüber den wütenden Attacken der linken Parteien im EU-Parlament.

Genau das aber sind die drei Grundprinzipien, die sich die EVP quasi als Basis für jede politische Partnerschaft verordnet hat: Pro Ukraine, pro Europa und pro Rechtsstaat - so das Motto, das EVP-Chef Manfred Weber quasi wie ein Banner vor sich herträgt.

Krisengespräche

Offiziell demonstrieren Manfred Weber und die EVP-Spitze Vertrauen in die ÖVP. Christian Stocker und sein Team „die werden die Prinzipien der EVP umsetzen“ meint Weber. Man werde den Kollegen in Wien keine Ratschläge erteilen und verlasse sich auf deren Standfestigkeit.

Alexander Schallenberg, immerhin amtierender Bundeskanzler, habe das in Berlin überzeugend vermittelt. Schallenberg aber hat sich bereits von einer Koalition mit der FPÖ distanziert und will in dieser auf keinen Fall ein Amt bekleiden.

Abseits der Mikrofone bringen viele der EVP-Spitzen ihre Sorgen klar zum Ausdruck. Man berichtet von intensiven Kontakten mit Wien, bis zu Bundespräsident Alexander van der Bellen. Im Zentrum stand dabei immer die Frage: Wie kann man der FPÖ die Zusicherung abringen, diese Prinzipien einzuhalten – und wie verlässlich ist diese Zusicherung?

Beim Treffen in Berlin jedenfalls wurden die EVP-Parteifreunde in ganz Europa, die derzeit mit Rechtsaußen kooperieren, über ihre Zusammenarbeit befragt. So unterschiedlich die Erfahrungen auch sind, einen Politiker vom Zuschnitt Herbert Kickls hat man noch nirgendwo zum Regierungschef gemacht.

Entsprechend emotional wurde die Debatte in Berlin auch geführt. Die ÖVP „verkaufe ihre Seele“, soll etwa EU-Abgeordneter Peter Liese gemeint haben, wie die Presse aus internen Quellen erfuhr. Er zweifle daran, dass sich die FPÖ an die EVP-Regeln halten werde. Es brauche eine zweite Option.