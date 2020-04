Friedensforscher registrierten weltweiten Rüstungsboom

Noch nie seit dem Fall des Eisernen Vorhangs wurde so viel Geld in die staatlichen Verteidigungssystem gesteckt wie im Vorjahr: Weltweit waren es 2019 schätzungsweise 1,917 Billionen Dollar (1,77 Billionen Euro) und damit 3,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das ist das Ergebnis der alljährlichen Studie des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri, die am Montag veröffentlicht wurde.

Damit ging es das fünfte Jahr in Folge mit den Rüstungsausgaben nach oben. Doch die Corona-Krise dürfte dem Trend jetzt ein Ende setzen, glauben die Friedensforscher. Denn angesichts der weltweiten daraus folgenden Wirtschaftskrise sei absehbar, dass die Staaten weniger Geld für Militärausgaben zur Verfügung haben werden.