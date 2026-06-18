Frieden zwischen USA und Iran: Österreicher sind skeptisch

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Die Österreicherinnen und Österreicher sind skeptisch, was das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran betrifft. Lediglich 22 Prozent glauben, dass dies das Ende des Krieges zwischen den beiden Staaten bedeutet. 58 Prozent sehen in den weiteren Angriffen Israels auf den Libanon eine Gefahr für den Frieden. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Linzer Market Instituts vom 15. und 16. Juni.

Das Linzer Marktforschungsinstitut befragte 1.000 Österreicherinnen und Österreicher, repräsentativ für die Bevölkerung ab 16 Jahren in Online-Interviews. Nur 22 Prozent - bei den Über-50-Jährigen sogar nur elf Prozent - glauben, dass mit der Unterzeichnung des Friedensabkommens der Krieg beendet wird. Jüngere und Männer sind etwas optimistischer, 35 Prozent der 16- bis 29-Jährigen und 30 Prozent der 30- bis 49-Jährigen sowie 27 Prozent der Männer sehen das Ende des bewaffneten Konflikts. 22 Prozent aller Umfrageteilnehmer - und damit laut Market ein auffällig hoher Anteil durch alle Altersgruppen hindurch - wollte keine Angabe zu der Frage machen. Eine Gefahr für das Friedensabkommen sehen 58 Prozent in den fortgesetzten Angriffen Israels auf den Libanon. 15 Prozent verneinten dies und mehr als ein Viertel der Befragten äußerte sich dazu nicht.