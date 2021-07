Französischer Innenminister fordert Frontex-Einsatz im Norden Europas

Der französische Innenminister Gérald Darmanin hat die Grenzschutzagentur Frontex aufgefordert, auch an den EU-Nordgrenzen aktiv zu werden. Er habe Frontex selbst kontaktiert und gebeten, "sich um Nordeuropa zu kümmern", besonders um die Meerenge zwischen Frankreich und Großbritannien, sagte Darmanin am Samstag zu Reportern in der Hafenstadt Calais. In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Migranten versucht, in Booten über den Ärmelkanal nach England zu gelangen.