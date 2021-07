Macron: "Samtenes Lächeln, eiserne Faust"

In den Sitzungen des Ministerrats geht es auch nicht lockerer zu: Regierungsmitglieder würden aus Angst vor Macrons Reaktionen "kein Wort wagen", berichtete das Massenblatt Le Parisien und titelte mit der bangen Frage: "Kann man noch mit dem Präsidenten reden?" Das ginge nur mehr per SMS, und zwar am besten "zwischen Mitternacht und zwei Uhr morgens". Um diese Zeit sei Macron am "reaktivsten", wie ein Präsidenten-Intimus verriet. Aber wehe, die gepostete Nachricht berge Kritik – da kann Macron den Absender gleich mal "Tage lang schneiden", wie ein Minister klagte.

Sein Berater-Netz hat Macron als eine Art Parallel-Regierung zur Überwachung und gegebenenfalls zur Umgehung der Minister aufgebaut. Dieses verschworene Team von Getreuen würde er durch einen "Wahnsinns-Arbeitsrhythmus in die Erschöpfung treiben", schreibt Le Monde. Macron habe "kein Leben, keine Gefühle", er sei "eiskalt".

Aber stimmen diese Darstellungen, oder handelt es sich auch um absichtlich gestreute Legenden über die Führungsstärke des jungen Präsidenten? Fest steht, dass Macron, der ursprünglich im Stab des vorherigen sozialistischen Staatschefs François Hollande gewirkt hatte, dort Unentschlossenheit und Entscheidungswirrwarr erlebt hatte. Einem Minister sagte Macron damals: "Wenn ich zurückkomme (an die Macht), dann werde ich das alles mit dem Eispickel zertrümmern."

Tatsächlich hat Macron in den sechs Monaten seit seinem Amtsantritt eine Flut von Beschlüssen durchgezogen, die seinem unternehmerfreundlichen Credo entspricht und den reichsten Einkommensgruppen entgegenkommt. Das Arbeitsrecht mitsamt des Kündigungsschutzes wurde weitgehend gelockert. Die Vermögenssteuer gilt nur mehr für Immobilienbesitz.