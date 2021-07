Frankreichs Konservative gespalten, Affären in Macrons Nähe

Gleichzeitig rückten Affären, die Macron und seine Regierungspartner belasten, in den Vordergrund: Verteidigungsministerin Sylvie Goulard verzichtete auf eine Wiederaufnahme in die Regierung wegen einer Justizerhebung. Diese betrifft auch Europa-Ministerin Marielle De Sarnez und indirekt Justizminister Francois Bayrou, die alle einer kleinen Zentrumspartei angehören, die mutmaßlich Funktionäre im EU-Parlament als Assistenten scheinbeschäftigt hatte. Bayrou, der seit dem Wahlsieg vom Sonntag nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten war, und seine Parteikollegin De Sarnez könnten anlässlich der bevorstehenden Regierungs-Neubildung ebenfalls abgelöst werden.

Auch ein problematischer, engster Mitarbeiter von Macron, der bisherige Minister für Raumplanung Richard Ferrand, wurde soeben aus der Regierung entsorgt – allerdings wird Ferrand immerhin die Parlamentsfraktion der Partei von Macron, die „République en marche“ (Die Republik auf dem Vormarsch) leiten. Gegen Ferrand, einem Ex-Politiker der Sozialisten, läuft eine Erhebung wegen dubioser Immobiliengeschäfte.