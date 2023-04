100.000 neue Mitarbeiter für die Atomindustrie in Frankreich geplant

Die französische Atomindustrie will in den kommenden zehn Jahren etwa 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen und ausbilden. Der geplante Bau von mindestens sechs neuen Atomkraftwerken werde das Arbeitsaufkommen der Branche um ein Viertel ansteigen lassen, heißt es in einem Bericht von Vertretern der Atomindustrie für die französische Regierung, der am Freitag übergeben werden soll.

