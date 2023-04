Was bedeutet der deutsche Atomausstieg für uns?

Am Samstag werden in Deutschland die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet. Und während die einen Parties an den Kraftwerk-Standorten feiern, schütteln andere den Kopf. Denn angesichts der Energiekrise durch den Russlandkrieg und des Co2-Ausstoßes durch fossile Kraftwerke gibt es quer durch Europa eine Renaissance der Kernkraft. War es also die richtige Entscheidung, die Kraftwerke stillzulegen? Welche Folgen hat das für die Umwelt? Und welche Auswirkungen hat das auch für Österreich? Das erklärt heute der KURIER-Klimaexperte Bernhard Gaul.