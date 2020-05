"Frankreichs Arigona" darf zurück – aber alleine, was sie nicht will

Präsident Francois Hollande war am Samstag bei eine seiner – seltenen – TV-Auftritte um ein salomonisches Urteil in der Affäre um Leonarda Dibrani bemüht: Die 15-jährige Schülerin, die mit ihrer Familie vor zwei Wochen nach Kosovo ausgewiesen worden war, darf nach Frankreich zurückkehren, wenn sie den Antrag dafür stellt. Dies gelte aber „nur für sie alleine“, also nicht für die restliche Familie. Hollande versucht auf diese Weise das bisher schwerste Zerwürfnis innerhalb seines linken Regierungslagers zu kitten.

In Paris und weiteren Städten hatten zuletzt tausende Mittelschüler für die Rückkehr von Leonarda und eines weiteren ausgewiesenen Schülers, eines 19-jährigen Armenier, demonstriert. Ermutigt durch diese spontanen Proteste hatten etliche Spitzenpolitiker der SP und Grünen, inklusive mehrerer Minister, eine Rücknahme der Ausweisung verlangt. Der Fall von Leonarda, die aus einem Schulbus herausgeholt worden war, traf ein Tabu, für das sich Lehrergewerkschaften, Elternverbände und die SP seinerzeit, in der Opposition gegen den vormaligen konservativen Präsidenten Nicolas, erfolgreich eingesetzt hatten: nämlich keine Festnahmen von Migranten-Kindern in Schulen.