Frankreich will keine Migranten aus Lampedusa aufnehmen

Tausende Bootsmigranten kamen letzte Woche in Lampedusa an

In der vorigen Woche hatten mehrere Tausend Bootsmigranten Lampedusa erreicht. Mehr als 5.000 Menschen kamen allein am Dienstag vergangener Woche auf der Insel zwischen Sizilien und Nordafrika an - so viele wie noch nie an einem einzigen Tag. Das Erstaufnahmelager war zeitweise ma├člos ├╝berf├╝llt. Zur Entlastung des Camps wurden Tausende Menschen auf F├Ąhren und Polizeischiffen nach Sizilien oder direkt auf das italienische Festland gebracht.