Streit um Laden-Öffnungen an Sonntagen

Auch SP-Politiker, die nicht zum linken Flügel zählen, allen voran die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo stemmen sich gegen die Ausdehnung der Sonntagsöffnung für Geschäfte. Die populäre und pragmatische Pariser Rathauschefin Hidalgo hat absichtlich eine Plakatkampagne gestartet, in der der „Pariser Sonntag“ beworben wird: Familien flanieren oder radeln auf den neuerdings am Sonntag Auto-freien Ufern der Seine, besuchen Museen und gehen auf die traditionellen Lebensmittelmärkte einkaufen. „20 Prozent der Geschäfte haben am Sonntag in Paris offen, das genügt. Außerdem gibt es zahllose Kulturveranstaltungen“, argumentiert Hidalgo: „Das bringt auch nicht mehr Arbeitsplätze“.

Tatsächlich hat eine von der Stadt Paris in Auftrag gegebene Studie nachgewiesen, dass die allermeisten Touristen vier bis sechs Tage in Paris verweilen und daher auch schon jetzt über genügend Zeit für Einkäufe verfügen. Außerdem haben die bisherigen Geschäftsöffnungen an Sonntagen, etwa bei Heimwerker-Großmärkten am Pariser Stadtrand oder in Einkaufsmailen in französischen Provinzstädten, keinen neuen Kundenzustrom gebracht. Mehrmals verzichteten die Händler wieder auf die Sonntagsöffnung, weil die Läden leer blieben. Gestützt auf diese Studie, befürchtet die Pariser Bürgermeisterin Hidalgo, dass die Ausdehnung der Öffnungszeiten ausschließlich die großen Handelsketten begünstigt und dadurch wiederum die Zukunft der revitalisierten kleinen, innerstädtischen Läden gefährdet: „Da steht unsere Pariser Lebensart auf dem Spiel. Die opfern wir nicht den angelsächsischen Geschäftsmethoden“.

Wohl auch ein Seitenhieb auf die aus London herüberwehende Häme über den „französischen Sozialismus“, hinter der sich auch die chronische Rivalität zwischen Paris und London verbirgt. Erst kürzlich hatte Andy Street, Boss einer britischen Geschäftskette, nach einem Paris-Abstecher mit dem „ Eurostar“ über den angeblichen „Dreck“ in der französischen Hauptstadt gelästert und erklärt: „ Frankreich ist erstarrt und erledigt“.

Indem Hidalgo ihrerseits die überbordende englische Geschäftigkeit ins Visier nimmt, hebt sie sich auch von Premier Valls ab, der auf Besuch in der Londoner City vor einer Unternehmerversammlung auf Englisch (was für einen französischen Politiker unüblich ist) versichert hatte: „My governement is pro-business“.