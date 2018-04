Frankreich: Streiks, Stromsperren gegen Unternehmer und Ausschreitungen

Das Bild gehört schon zum französischen Alltag: Präsident Emmanuel Macron wird bei einem Besuch in einer Provinzstadt – am Mittwoch war er in Saint Die in Ostfrankreich – von protestierenden Gewerkschaftern belagert, er geht auf sie zu und verwickelt sie in ein heftiges Verbalduell. Nachsatz: „Ich verstecke mich nicht. Die Proteste werden anhalten, aber ich werde auf die Reformen nicht verzichten, nur damit ich in Ruhe herumspazieren kann.“

Das imponiert. Laut Umfragen bescheinigt ihm eine wachsende Mehrheit aus allen Lagern Durchsetzungsfähigkeit und Zielstrebigkeit. Trotzdem hält der Widerstand gegen Macrons eiligen Umbau des französischen Sozialstaats ungebrochen an, die Konfliktherde häufen sich sogar.

So steht seit Mittwoch wieder für zwei Tage der Bahnverkehr zu zwei Dritteln still. Die Teilnahme an diesen Bahnstreiks (an jeweils zwei von fünf Tagen) ist zwar gesunken, aber noch immer sind 60 Prozent der Lockführer im Ausstand. Obwohl am Dienstag das französische Parlament mit breiter Mehrheit (mit den Stimmen der Partei von Macron und der bürgerlichen Opposition) die Bahnreform, die die Gewerkschaften so heftig bekämpfen, bereits beschlossen hat.