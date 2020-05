SP-Regierung zwischen den Stühlen

Darüber hinaus setzt die Regierung auf diverse finanzielle Fördermaßnahmen und Abschläge bei Sozialabgaben, um die Unternehmer zur Anstellung neuer Mitarbeiter zu bewegen. Die SP-Linken halten das für eine wirkungslose Geld-Verstreuung, weil es keine klaren Auflagen für die Subventionsempfänger gäbe. Die Unternehmerseite begrüßt einige Maßnahmen, hält aber ihre Anwendung in der Praxis oft für zu kompliziert und klagt, die Reformen seien angesichts des Vorschriftendickichts und der steuerlichen Belastung noch immer völlig unzureichend.

Fakt ist, dass 2014 der Anteil öffentlicher Ausgaben am BIP 57,5 Prozent erreichte – das ist der höchste Stand in der EU. Gleichzeitig stockte das Wirtschaftswachstum bei 0,2 Prozent. Die Arbeitslosenzahl wächst: plus 640.000 seit Amtsantritt von Präsident François Hollande 2012.