Siegeschancen des Front National schrumpfen

Der " Front National" ( FN) könnte diesen Sonntag, im zweiten Durchgang der französischen Regionalwahlen, doch noch scheitern. Die Nationalisten siegten zwar im ersten Wahlgang: Sie gelangten in sechs von dreizehn Großregionen auf Platz eins. Jetzt aber zeichnet sich eine parteiübergreifende Wählerströmung ab, die den FN um den eigentlichen Sieg, nämlich die nötige Mandatsmehrheit für künftige Regionalregierungen, bringen könnte.

Ausgerechnet in den beiden Regionen, in denen die zwei Idole des FN kandidieren, zeichnet sich seine Niederlage, wenn auch auf hohem Niveau ab. Zwar konnten im ersten Wahlgang die FN-Vorsitzende Marine Le Pen in Nord-Frankreich und ihre Nichte Marion Marechal-Le Pen im Südosten jeweils 40,6 Prozent erringen, womit sich die Umfragen bestätigten. Dieselben Meinungsforscher kündigen aber jetzt das Scheitern des Duos mit 47 zu 53 Prozent im Duell mit den Kandidaten der bürgerlichen "Republikaner" an.

Auslöser dieses Trends war die Entscheidung der Sozialisten, in diesen beiden Regionen auf ihre weitere Kandidatur zu verzichten, um die im ersten Wahlgang jeweils zweitgereihten bürgerlichen Listen in der Stichwahl zu begünstigen und so den Sieg der Nationalisten zu verhindern.