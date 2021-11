"Frankreich retten": Rechtsradikaler Zemmour will Präsident werden

In Frankreich hat der rechtsextreme Publizist Eric Zemmour seine Kandidatur bei der Präsidentenwahl kommenden April verkündet. Er habe sich zu diesem Schritt entschlossen, um Frankreich zu „retten“, sagte der 63-jährige in einer am Dienstag im Internet veröffentlichten Videobotschaft. Für 5. Dezember plant Zemmour eine erste große Wahlkampfveranstaltung in Paris.