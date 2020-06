Frankreich: Niederlage der SP unabwendbar

Hollande verspricht sich davon eine Senkung der Arbeitslosenrate, die zuletzt wieder über die zehn Prozent-Marke sprang und entscheidend zur Niederlage der SP beitrug. Diese Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbskraft der französischen Unternehmen könnten aber bestenfalls mittelfristig greifen. Der einzige Bereich, in dem Hollande kurzfristig seinen verlorenen Stammwählern entgegenkommen dürfte, ist eine voraussichtliche Linderung des Steuerdrucks, der auch einen Großteil der mittleren und niederen Einkommensschichten mit voller Wucht getroffen hat.

Allerdings gab es einen ähnlichen Erdrutschsieg auch bei den vorhergehenden Gemeindewahlen 2008, nur eben in die andere Richtung: die bürgerliche UMP, die damals die Staatsführung stellte, musste über 80 Städte an die damalige Linksopposition abtreten. Insofern gehören Abfuhren für die Regierungsparteien in der Halbzeit des jeweiligen Staatschefs schon zur Tradition in Frankreich. Diesmal aber kommt aber der Vormarsch der „ Front National“ von Marine Le Pen dazu. Zwar steuert die konservativ-liberale Opposition im Alleingang auf ihren klaren Sieg zu – also unter Zurückweisung von Allianzen mit der FN. Die Nationalpopulisten dürften aber ihre Mandatszahl in den Gemeinderäten vervielfachen und Bürgermeistersitze in sechs bis zehn Städten gewinnen – von insgesamt 35400 Kommunen.