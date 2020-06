Vorstadt-Schüler störten Trauerfeiern

Muslime ihrerseits klagen darüber, dass sie ständig unter Rechtfertigungsdruck stünden, Passanten würden sie scheel ansehen und sogar bedrohen. In Kleinstädten wurden mehrere Dutzend Angriffe auf Moscheen verübt: Es fielen Schüsse, Brandsätze und Schweinsköpfe wurden in die Gebäude geschleudert. Eine 19-jährige Muslimin wurde durch einen Messerstich verletzt.

De facto ist es so, dass in kleinen Provinzstädten sich eher die Muslime vor Gewaltakten fürchten, während in den volkstümlichen Vierteln der größeren Städte die übrige Bevölkerung dem Druck Jugendlicher, die sich an der Schnittstelle zwischen Kriminalität und Islamismus bewegen, ausgesetzt sehen. Diese gewalttätigen Jugendlichen versetzten aber auch die muslimischen Familien in Angst.

"Die Muslime sind die ersten Opfer des Fanatismus. Der Islam ist mit der Demokratie vereinbar", betonte Präsident Hollande in einer Rede im Pariser Institut der Arabischen Welt: "Wir müssen Verallgemeinerungen zurückweisen. Die Franzosen muslimischer Konfession haben die gleichen Rechte und Pflichten wie alle anderen."