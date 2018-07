Frankreich: Macrons Bodyguard löst Staatskrise aus

Eine Affäre um einen völlig überdrehten Bodyguard ufert zur Staatskrise aus. In der Vorwoche enthüllten Medien per Video, dass der ständige Sicherheitsbegleiter des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der erst 26-jährige Alexandre Benalla, sich in seiner Freizeit am 1. Mai einer Einheit der CRS-Sonderpolizei angedient hatte, die einen Sitzstreik linker Aktivisten in einem Uni-nahen Pariser Viertel verhindern sollte. Benalla trug einen Polizeihelm und eine Polizei-Armbinde, obwohl er kein Beamter ist.

In Begleitung eines weiteren Security-Mannes aus dem Umkreis des Staatschefs ging Benalla auf zwei Kundgebungsteilnehmer los, eine junge Frau und ihren Begleiter. Den bereits knienden Mann zerrte Benalla mit einem Würgegriff hoch und warf ihn anschließend mit einem Schlag auf den Kopf wieder zu Boden. Als Benalla merkte, dass er gefilmt wurde, ergriff er die Flucht.

„Ich habe Scheiße gebaut“, soll Benalla, laut Zeitungsbericht, tags darauf dem Kabinettschef von Macron gestanden haben. Dieser verhängte eine 14-tägige Dienstsuspendierung. Die Sache schien applaniert, Benalla zeigte sich – wie eh und je – bei privaten und öffentlichen Auftritten an der Seite von Macron, etwa auf der Ehrentribüne am Nationalfeiertag, dem 14. Juli.